Обломки разрушившегося моста в Вязьме повредили газопровод

Путепровод, соединяющий два микрорайона Вязьмы с центром города, рухнул вечером 8 апреля. По мосту ехали автомобили. На момент написания этих строк было известно о шести жертвах: одна женщина погибла, еще пять человек, включая подростка 2010 года рождения, попали в больницу с множественными травмами.

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Сигнал о ЧП поступил в экстренные службы в половине пятого вечера. В провал на Панинском мосту угодило несколько машин. На место выехали шесть бригад скорой помощи. По данным министерства здравоохранения Смоленской области, пострадавшие находятся в состоянии средней и высокой степени тяжести. В помощь вяземским врачам направлены специализированные бригады из Смоленска - хирурги, нейрохирурги, реаниматолог и педиатры.

На момент обрушения поездов под мостом не было. Движение на участке Московской железной дороги в Вязьме было приостановлено. Для расчистки путей к станции направили четыре восстановительных поезда.

"На месте происшествия выставлены все необходимые дорожные знаки. Организовано объездное движение через федеральную трассу М-1. Для обеспечения сообщения по маршруту уже выделено 16 автобусов", - отметили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Смоленской области.

Также обломки конструкции повредили газопровод. К работе подключились аварийные бригады газовиков. Как пояснили "РГ" в министерстве ЖКХ, энергетики и тарифной политики Смоленской области, от газа отключены потребители Вяземского и Тёмкинского районов: 69 организаций, пять котельных и около 8800 физических лиц. Коммунальные службы переведены в усиленный режим работы.

Панинский мост в Вязьме был основной автомобильной связью для микрорайонов Московский и Юбилейный. Конструкция прослужила 40 лет, капитальный ремонт не проводился. В 2018 году муниципалитет потратил 9,1 миллиона рублей на восстановление асфальтобетонного покрытия моста.