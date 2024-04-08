В Туле у гаражей обнаружили тело младенца в пластиковом контейнере

Тело младенца в пластиковом контейнере обнаружено в районе гаражного кооператива в Туле. Причины и обстоятельства его смерти устанавливаются, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

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"Возбуждено уголовное дело по факту смерти младенца по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 8 апреля в гаражном кооперативе на улице Сурикова в городе Туле в пластиковом контейнере было обнаружено тело младенца. Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ход расследования дела находится на контроле руководителя регионального следственного управления Владимира Усова.