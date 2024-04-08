Стала известна возможная причина прорыва дамбы в Орске

Дамбу в городе Орске, расположенном в Оренбургской области, пробило вследствие того, что ее «прогрызли грызуны». Об этом в понедельник, 8 апреля, в рамках эфира Пятого канала сообщил директор строительной компании Сергей Комаров.

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— 14–15 лет прошло без каких-либо ремонтов. Меня удивило, что лишь один грызун смог прогрызть материал. Если бы причиной оказалось что-то еще, дамба могла бы разрушиться в нескольких местах, — пояснил Комаров.

Директор также отметил, что по окончании возведения дамбы ее отдали в распоряжение заказчика, после чего она уже поступила в городскую собственность.

После прорыва дамбы в Оренбургской области 5 апреля началось сильнейшее наводнение. Утром 6 апреля уровень воды достиг 9,77 метра, перешагнув критическую отметку. Тысячи домов оказались в стихийной ловушке, а людей пришлось экстренно эвакуировать. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, как долго может продлиться паводок в Оренбургской области.

Президент России Владимир Путин 8 апреля заслушал доклады по ситуации с паводками в стране. Он поручил создать специальную комиссию. Ее возглавит министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.