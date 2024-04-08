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Во Владимирской области подростки сделали 14 тайников с наркотиками и попались полиции

В Гусь-Хрустальном задержали подростков, которые делали закладки с наркотическим средством. Об этом сообщает СУ СК России по Владимирской области.

Двое подростков из Гусь-Хрустального задержаны за покушение на сбыт наркотиков
© Газета.Ru

Двое несовершеннолетних 2007 года рождения оказались под домашним арестом после того, как попались полицейским. По предварительным данным, в марте приятели съездили во Владимир, чтобы забрать оптовую партию наркотиков и психотропных веществ. Затем они сделали на территории своего родного города 14 тайников, но их преступные действия были пресечены, а запрещенные вещества изъяты.

На подростков завели дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере. Сейчас следователи допрашивают свидетелей и ожидают заключение назначенной ранее физико-химической экспертизы изъятых веществ. Расследование продолжается.

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