Пропавших в Ярославской области детей нашли в шалаше под Тулой

Объявленная в федеральный розыск семья из Ярославской области через 11 месяцев нашлась в тульском лесу. Две девочки 10 и 12 лет жили в шалаше, мылись в тазу и готовили еду на костре. В школу, естественно, не ходили.

© Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области

Стены лесного жилища были из фанеры, вместо крыши - кусок линолеума.

"Девочки спали в одной кровати с посторонним мужчиной 27 лет", - отметил уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

По его заявлению Ярославский областной суд ограничил мать девочек в родительских правах, изъял детей под опеку государства. Сейчас они проходят реабилитацию.

Крупин поблагодарил неравнодушных граждан, сумевших опознать семью по опубликованным в прессе сведениям.