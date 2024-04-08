В Челябинской области заявили об улучшении ситуации с паводком

Ситуация с паводком на юге Челябинской области на данный момент стабилизировалась. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

По его словам, за последние два дня обстановка заметно улучшилась. В настоящее время на большинстве подтопленных территорий вода уходит, но некоторые районы остаются "на контроле". Речь идет о селе Париж и населенных пунктах Кизильское, Бреды и Южноуральск.

"Предстоит устранить переливы на дорогах и восстановить сообщение с несколькими поселками. На очереди восстановление дорожной и коммунальной инфраструктуры", — добавил глава области.

Он подчеркнул, что 8 апреля власти региона начнут выплачивать компенсации пострадавшим из-за паводка гражданам. В то же время Текслер призвал людей не расслабляться и сообщил, что уполномоченные органы продолжают следить за ситуацией на юге Челябинской области и в ее горнозаводской части.

6 апреля в четырех районах и одном городском округе Челябинской области был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Особый режим начал действовать на территории Троицкого городского округа, а также Брединского, Нагайбакского, Варнинского и Кизильского районов.