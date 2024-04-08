ФСБ задержала жителя Нижегородской области по подозрению в госизмене

Сотрудники ФСБ задержали жителя Дзержинска, передававшего данные иностранным спецслужбам о маршрутах перевозки вооружения в зону специальной военной операции (СВО). Lenta.ru

«Установлено, что подозреваемый, действуя умышленно из идеологических побуждений, принял решение об установлении сотрудничества на конфиденциальной основе с организациями, действующими против безопасности России, при поддержке спецслужб иностранного государства», — говорится в сообщении ФСБ. RT на русском

Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Госизмена»). Как указала пресс-служба, по месту жительства подозреваемого прошел обыск, в ходе которого были изъяты электронные носители информации. Сотрудники ведомства устанавливают другие эпизоды деятельности задержанного и его возможных сообщников. Москва24

8 апреля сообщалось, что в Волгоградской области по подозрению в госизмене задержали мужчину, намеревавшегося вступить в ВСУ. Газета.Ru