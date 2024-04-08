В Дзержинске горит завод «Пластик»

МЧС сообщило о пожаре на площади 400 кв. м в промзоне Дзержинска. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале ведомства.

Сообщается о возгорании на третьем этаже завода "Пластик". С места происшествия эвакуированы 124 человека, одна женщина пострадала.

"В 11:35 объявлена ликвидация открытого горения на площади 400 кв. м. Работы по полной ликвидации последствий пожара продолжаются", - заявили в МЧС.

К борьбе с огнем на месте привлечены 15 единиц техники и 56 специалистов МЧС России.

До этого в бетонном колодце в промзоне Уфы загорелась нефтяная пленка.

Вечером 3 апреля на территории промышленной зоны в городе Ростов-на-Дону произошел пожар, который сопровождался взрывами. Как рассказали очевидцы, огонь распространился в районе 1-ой Луговой улицы.

Позже в региональном управлении МЧС РФ уточнили, что в населенном пункте загорелся ангар. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров, но огнеборцам удалось оперативно локализовать возгорание.