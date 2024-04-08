В Приморье стоящие на путях поезда перекрыли жителям доступ к цивилизации

В Приморском крае железнодорожные составы, которые стоят на путях в районе поселка Шкотово уже на протяжении двух суток, перекрыли местным жителям доступ к цивилизации - к домам не могут подъехать водовозы, скорая помощь и пожарные. Об этом сообщает "Восток-Медиа". Жительница Шкотово сняла "железный котел" на видео, которое распространилось в сети.

"Здесь инвалид-колясочник не может выехать, рядом — инвалиды — два пенсионера, а там четверо детей крохотных, среди них инвалид. Подъехала скорая, сказали, мы к вам не доберемся. Когда на нас обратят внимание? Где такое видано, чтобы между путями, в "железном котле" — по 27 тыс. Вольт с обоих сторон, вот так все было?" — пожаловалась женщина.

На кадрах видно, что груженые составы перекрыли проезд с обеих сторон. По словам местных жителей, в такой блокаде они живут уже двое суток и вынуждены обходиться без воды. Также женщина на видео пожаловалась, что они не знают, к кому обратиться за помощью.

До этого в Екатеринбурге мужчина в военной форме голыми руками сломал шлагбаум у бизнес-центра "Высоцкий", чтобы не платить за парковку 200 рублей. На опубликованных кадрах видно, как белая "легковушка" с челябинскими номерами приближается к проезду. За рулем автомобиля сидит девушка. Затем из машины выходит пассажир в военной форме и ломает шлагбаум, таким образом освобождая своей спутнице проезд. Нанесенный ущерб оценили в 55 тыс. рублей.

Также сообщалось, что в Кировской области для задержания нетрезвого водителя полиция соорудила "живой щит" при помощи автомобилей, а также применила табельное оружие.