Летевший в Сочи пассажирский самолет резко сменил курс и сел в другом месте

Летевший в Сочи самолет с пассажирами на борту резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

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Непредвиденная ситуация произошла с Airbus A321, направлявшимся в популярный курортный город из Москвы, в субботу, 6 апреля. Во время полета бортпроводники доложили, что у одного из пассажиров рейса ухудшилось самочувствие.

По данным источника, командир воздушного судна принял решение следовать на запасной аэродром. В результате лайнер приземлился в аэропорту Саратова, посадка прошла благополучно. Больному пассажиру по прибытии в авиагавань запросили реанимацию. О его нынешнем состоянии не сообщается.

В летевшем в Египет самолете с россиянами на борту сработала сигнализация о столкновении с землей. Инцидент случился с Boeing 737-800, следовавшем из Самары в Хургаду, практически сразу после вылета.