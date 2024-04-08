В Иркутске арестовали иностранца, убившего двух военных 26 лет назад

В Иркутске арестовали иностранца, обвиняемого в участи в убийстве двух военнослужащих в 1997 году. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

По информации ведомства, иностранец находился в международном розыске. По информации Интерпола, на родине он состоял в бандформировании. Вместе с родственниками он убил двух солдат, искавших дезертира, который приходился ему двоюродным братом. Военнослужащих заманили в жилище, связали, а после обезглавили.

В отношении мужчины тогда возбудили уголовное дело по факту убийства двух и более человек при отягчающих обстоятельствах, однако ему удалось скрыться от правоохранительных органов. В Иркутске обвиняемого задержали сотрудники полиции при участии СОБР Росгвардии.

По ходатайству прокурора иностранца арестовали. Правоохранительные органы решают вопрос об экстрадиции обвиняемого на родину. Отмечается, что в России разыскиваемый находился с нарушением миграционного законодательства.