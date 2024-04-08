ЧС федерального масштаба: что происходит в Орске

5 апреля в городе Орске произошел прорыв дамбы. В результате в зоне подтопления водами реки Урал оказался микрорайон Старый Город, а также 14 других территорий и поселков. По данным спасателей, в водном плену оказались 6641 жилой дом, где проживают около 11 тысяч человек.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона сотрудники МЧС уже эвакуировали из зоны бедствия более двух тысяч человек, в том числе 689 детей.

Сейчас в Оренбургской области действует режим ЧС на федеральном уровне.