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ЧС федерального масштаба: что происходит в Орске

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Сотрудники МЧС РФ и коммунальных служб эвакуируют жителей города и их питомцев в ходе ликвидации последствий подтопления после прорыва дамбы в Орске
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Сотрудники МЧС РФ и коммунальных служб эвакуируют жителей города и их питомцев в ходе ликвидации последствий подтопления после прорыва дамбы в Орске 
© РИА Новости
Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска
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Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска 
© РИА Новости
Девушка эвакуируется с собакой из затопленного вследствие прорыва дамбы района города Орска
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Девушка эвакуируется с собакой из затопленного вследствие прорыва дамбы района города Орска 
© РИА Новости
Девушка эвакуируется с собакой из затопленного вследствие прорыва дамбы района города Орска
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Девушка эвакуируется с собакой из затопленного вследствие прорыва дамбы района города Орска 
© РИА Новости

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Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска
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Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска 
© РИА Новости
Сотрудники МЧС эвакуируют жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска
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Сотрудники МЧС эвакуируют жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска 
© РИА Новости
Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска. Жители выбираются через окно на козырек подъезда, оттуда сотрудники МЧС помогают им спуститься в лодку
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Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска. Жители выбираются через окно на козырек подъезда, оттуда сотрудники МЧС помогают им спуститься в лодку 
© РИА Новости
Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска
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Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска 
© РИА Новости
Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска
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Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска 
© РИА Новости

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Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска
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Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска 
© РИА Новости
Сотрудник полиции и жительница города с кошкой во время эвакуации жителей в Ленинском районе
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Сотрудник полиции и жительница города с кошкой во время эвакуации жителей в Ленинском районе 
© ТАСС
Эвакуация маломобильных граждан из дома на подтопленной улице
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Эвакуация маломобильных граждан из дома на подтопленной улице 
© ТАСС
Сотрудники МЧС России во время эвакуации жителей в Ленинском районе
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Сотрудники МЧС России во время эвакуации жителей в Ленинском районе 
© ТАСС
Подтопленные жилые дома в микрорайоне Старый город. Дамбу прорвало в ночь на 6 апреля, очередной прорыв произошел вечером того же дня. По последним данным свыше 6,6 тыс. жилых домов находятся в зоне подтопления
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Подтопленные жилые дома в микрорайоне Старый город. Дамбу прорвало в ночь на 6 апреля, очередной прорыв произошел вечером того же дня. По последним данным свыше 6,6 тыс. жилых домов находятся в зоне подтопления 
© ТАСС

5 апреля в городе Орске произошел прорыв дамбы. В результате в зоне подтопления водами реки Урал оказался микрорайон Старый Город, а также 14 других территорий и поселков. По данным спасателей, в водном плену оказались 6641 жилой дом, где проживают около 11 тысяч человек.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона сотрудники МЧС уже эвакуировали из зоны бедствия более двух тысяч человек, в том числе 689 детей.

Сейчас в Оренбургской области действует режим ЧС на федеральном уровне.

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