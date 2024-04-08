Наводнение в Оренбургской области: главное к этому часу

В Оренбургской области на фоне рекордного паводка 4 апреля был введен режим чрезвычайной ситуации, проводится эвакуация, часть районов отключена от электроснабжения. Последние данные из зоны бедствия к этому часу — в материале «Рамблера».

Ранее в Орске прорвало дамбу на реке Урал, началась массовая эвакуация из Старого города. Возбуждено дело по статьям «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ» и «Халатность». В регион прибыли для ликвидации последствий природной катастрофы подразделения МЧС из Пермского края, Московской и Кировской областей, из Волжского и Ногинского спасательных центров.

Накануне глава МЧС РФ Александр Куренков, находящийся в регионе, охарактеризовал ситуацию с наводнением в городе Орске как «критическую».

Уровень воды в реке Урал продолжает расти

Уровень воды в реке Урал за сутки вырос на 16 см и достиг отметки 872 см. Опасной считается отметка 930 см. Об этом со ссылкой на данные оренбургского гидрометцентра сообщила в своем Telegram-канале мэрия Оренбурга.

По данным администрации города, такой уровень воды в Урале был зафиксирован сегодня в районе 8 утра, при том, что накануне он составлял 856 см.

«Уровень воды в реке Сакмара у Татарской Каргалы составляет 783 сантиметра. За сутки река прибавила 30 сантиметров. Опасной считается отметка 870 см», — говорится в сообщении.

При этом в мэрии отметили, что уровень воды в реке Черная у оренбургского села Краснохолм за сутки снизился на 219 сантиметров.

Отключение электроснабжения

В мэрии также сообщили о том, что из-за подъема воды от энергоснабжения были отключены сорок пять садово-некоммерческих товариществ, а также частично обесточены улицы микрорайона «Кузнечный» в Оренбурге.

«Ситуация во многих территориях, находящихся в поймах Урала и Сакмары, критическая. В настоящее время подтоплено 2015 приусадебных участков, 1535 домовладений — за сутки количество увеличилось на 231 и 188 соответственно», — пояснили в администрации города.

На кадрах из соцсетей видно, что вода в районе паводка доходит до козырьков подъездов, дорожные знаки едва заметны над поверхностью, в одном из домов произошел пожар, пишет RT, публикуя видео из зоны бедствия.

На опубликованных кадрах видно полностью затопленные улицы, вода доходит до окон частных домов и окон первых этажей многоэтажек. По ряду районов можно передвигаться только на лодках.

Эвакуация

Основная зона эвакуации находится в шести точках: в поселке имени Куйбышева, Овчинном городке, Протопоповской роще, СНТ «Дубки», «Дубовый плес», в микрорайонах Берды и 18 разъезд, пояснили в мэрии Оренбурга.

«Эвакуировано 786 человек, в том числе 35 детей. В пунктах временного размещения в ДК «Орбита» и в школе №11 находятся 30 человек, в том числе 11 несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

При этом в Орск прибыл второй эшелон «Центроспаса» в составе 50 человек, а также 125 курсантов и два плавсредства Уральского института ГПС МЧС России.

Уровень реки Урал в Оренбурге приблизился к опасному

В МЧС по Оренбургской области уточнили, что из Орска были эвакуированы более 50 человек, пишет РИА Новости.

«Работы по эвакуации продолжались и ночью», — пояснили в ведомстве.

В свою очередь жители улицы Чекалина в Орске самостоятельно сделали небольшую дамбу, чтобы остановить воду. На кадрах, появившихся в соцсетях и размещенных в Telegram-канале RT, видно, что благодаря небольшой насыпи, укрепленной досками и шинами, вода не заливается на улицу.

Также местные жители пишут о перебоях с мобильной связью в регионе. Пик паводка, по прогнозам специалистов, придется на 10 апреля.