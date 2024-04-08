В Тольятти загорелось прогулочное судно
Прогулочное судно "Империя" загорелось в Тольятти. В результате ЧП никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 09:53 (08:53 мск).
"По прибытии установлено, что в машинном отделении прогулочного судна "Империя" сильное задымление. Пожарно-спасательные подразделения привлечены по повышенному рангу вызова - №2. Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась. На месте работает 61 специалист и 18 единиц техники", - отмечается в сообщении.