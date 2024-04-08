Пожар на судне «Катерина Великая» унес жизнь одного человека

Один человек погиб, еще трое пострадали в результате пожара на борту многофункционального судна снабжения «Катерина Великая», находящегося в центре судоремонта «Дальзавод» во Владивостоке, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. Возгорание уже ликвидировано, правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Сегодня в районе трех часов утра (20:00 мск 7 апреля — NEWS.ru) в центре судоремонта «Дальзавод» в Приморье произошло возгорание многофункционального судна снабжения «Катерина Великая». <...> По предварительным данным, три человека находятся в больнице, один — погиб, — говорится в сообщении.

О возгорании на корабле накануне сообщил Telegram-канал «112». В публикации уточнялось, что «Катерина Великая» является единственным в мире судном снабжения ледового класса. Оно отстроено три года назад. На судоремонтный завод его привезли на техобслуживание.

В воскресенье, 7 апреля, пожар охватил два склада с материалами для изготовления обуви в поселке Индустриальный в Краснодарском крае. Площадь возгорания составила 1,8 тысячи квадратных метров.

Ранее на Калужском шоссе в Новой Москве загорелся супермаркет «Дикси». Возгорание началось со стены и перекинулось на крышу. Площадь пожара на момент прибытия сотрудников спасательной службы составляла 80 квадратных метров. Людей в здании не было.