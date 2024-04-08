Российскую чиновницу условно осудили за нападение собак на горожанку

Ленинский районный суд приговорил к 1,5 года лишения свободы условно сотрудницу управления экологии администрации Перми из-за халатности в урегулировании численности бродячих собак. Об этом сообщает Properm.ru.

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Женщина признана виновной по статье 293 («Халатность») УК РФ. Ей запретили 1,5 года работать в государственных организациях и органах местного самоуправления.

По данным издания, дело было возбуждено в 2020 году, когда стая собак растерзала 58-летнюю горожанку на улице Клыкова. Однако ранее псы уже нападали на пенсионерку и мальчика в том же районе. Ребенку удалось выжить. Отмечается, что чиновница не признала вины, хотя именно она была исполняющим обязанности в том ведомстве, которое должно было регулировать численность бездомных животных.