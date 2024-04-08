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Бывшую главу предприятия «Роскосмоса» задержали за мошенничество

В Красноярском крае задержали бывшую начальницу управления коммуникационного менеджмента АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева», входящего в «Роскосмос», за мошенничество на 28 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Бывшую главу предприятия «Роскосмоса» задержали за мошенничество
© РИА Новости

По данным ведомства, с августа 2019 по август 2021 обвиняемая для хищения денег компании инициировала заключение подрядных договоров на оказание услуг по производству видеопродукции. При этом она знала, что в компании уже есть необходимое оборудования и специалисты для производства этих работ. Контракты заключались с фирмой, которой владела задержанная. Всего было заключено 90 договоров на 28 миллионов рублей.

Отмечается, что работу в дальнейшем фактически выполняли сотрудники АО «Решетнев». В отношении фигурантки возбудили дело по статье о мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Она находится под домашним арестом.

Ранее Гагаринский суд Москвы отправил под домашний арест владельца «Телеспорт Груп» Петра Макаренко за мошенничество, связанное со спортивными трансляциями.

Происшествия
Петр Макаренко
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ИСС им. академика Решетнева
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