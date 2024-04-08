На бывшем спиртзаводе под Курском произошел пожар после атаки БПЛА

Украинский беспилотник сбросил взрывчатку на территорию бывшего спиртзавода неподалеку от села Гуево Суджанского района в Курской области. Об этом в Telegram-канале заявил губернатор региона Роман Старовойт.

© телеграм-канал Романа Старовойта

Гуево расположено неподалеку от границы с Украиной. По словам Старовойта, возникший на месте пожар удалось быстро потушить. Никто из жителей села не пострадал.

Напомним, что накануне в Курской области объявили угрозу атаки беспилотниками. Предупреждение продлилось примерно два часа. О сбитых дронах и последствиях атаки Старовойт не сообщал.

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6 апреля Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Теткино в Курской области. Пострадал один человек — его оперативно доставили в районную больницу, где оказали медицинскую помощь. До этого, 5 апреля, Теткино также оказалось под обстрелом украинских войск. В результате травмы получила местная жительница.