Сорвавший флаг России в спортшколе россиянин получил четыре года колонии

Второй Восточный окружной военный суд приговорил к четырем годам колонии Александра Скворцова, сорвавшего флаг России со стены спортшколы, а также оправдывавшего нацизм и терроризм в комментариях в мессенджере Telegram. Об этом говорится в сообщении суда.

"Суд по совокупности преступлений назначил Скворцову наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок четыре года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, на срок три года", - говорится в сообщении суда.

По информации суда, Скворцов, испытывая неприязнь к России, сорвал флаг России с изображенным на нем гербом со стены спортшколы олимпийского резерва и бросил его в шкаф для обуви. Мужчина также писал в Telegram-каналах комментарии, где оправдывал нацизм и пропагандировал терроризм.