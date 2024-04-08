Водохранилище в Казахстане уменьшило сброс воды в Курганскую область

Из влияющего на паводковую обстановку в Курганской области Карамтомарского водохранилища, расположенного в Казахстане, уменьшился сброс воды. Об этом сообщает Telegram-канал "Наш Костанай".

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Так, сброс воды с Карамтомарского водохранилища уменьшился с 3150 м³/с до 2900 м³/с. Приток воды, ранее составлявший 3025 м³/с, сейчас сократился до до 2900 м³/с. По состоянию на 00:00 часов 8 апреля текущего года, сброс воды с Карамтомарского водохранилища уменьшился до 2900 м³/с (было 3150 ранее м³/с), также отмечается снижение притока до 2900 м³/с (по сравнению с предыдущим показателем 3025 м³/с).

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До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что весеннее половодье и вызванные им подтопления происходят в 39 субъектах России. 7 апреля президент Российской Федерации Владимир Путин поручил заранее предупреждать людей, проживающих в районах паводков.