На Камчатке ребенка госпитализировали после нападения бездомных собак

На Камчатке семилетнего ребенка госпитализировали после нападения бездомных собак по пути в школу. Об этом сообщает СКР.

© Газета.Ru

По информации ведомства, инцидент произошел 7 апреля в городе Петропавловске-Камчатском. Семилетний мальчик по пути в школу подвергся нападению стаи бездомных собак. При этом, по словам очевидцев, на ушах у псов были чипы.

В результате произошедшего ребенка госпитализировали в медицинское учреждение. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить по факту инцидента уголовное дело, а также предоставить доклад об установленных в ходе расследования обстоятельствах.

По данным прокуратуры региона, мальчик получил тяжелые травмы. Ведомство начало проверку по факту нападения.