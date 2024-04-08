В США у самолета Boeing 737 на взлете оторвался капот двигателя

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) инициировало расследование в связи с очередной поломкой пассажирского лайнера Boeing 737. Об этом сообщает Reuters. В публикации отмечается, что самолет авиакомпании Southwest взлетал из аэропорта в Денвере.

У Boeing 737 оторвалась часть обшивки двигателя, которая ударилась об подкрылок. Агентство подчеркивает, что рейс удалось благополучно вернуть в международный аэропорт Денвера, а после отбуксировать к выходу на посадку. До этого стало известно, что самолет Boeing 737 госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена сломался во Франции. Журналисты добавили, что делегация США ехала из Парижа в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе на машинах.

17 января госсекретарь США Энтони Блинкен не смог вылететь из Давоса, где проходит Всемирный экономический форум (ВЭФ) как было запланировано, из-за "критической поломки" в его самолете. До этого сообщалось, что визит министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Тихоокеанский регион был сорван из-за технических проблем с ее самолетом.