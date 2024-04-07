МВД раскрыло личность погибшего полицейского в Подмосковье

Старший прапорщик полиции Сергей Ефименко скончался после нападения наркосбытчика, которого пытались поймать в подмосковном Ногинске. Об этом в воскресенье, 7 апреля, рассказали в пресс-службе МВД России по Подмосковью.

— В ходе задержания злоумышленник произвел выстрелы из неустановленного оружия, в результате чего Сергей Ефименко от полученного ранения скончался, — говорится в сообщении.

Сергей Ефименко родился 27 июня 1983 года. В органах внутренних дел он работал с июля 2004 года, с февраля 2017 года проходил службу в ОУУПиПДН МУ МВД России «Щелковское». У погибшего полицейского остались две дочери. Семье погибшего сотрудника будет оказана вся необходимая помощь, следует из публикации в Telegram-канале «Подмосковная полиция».

Стало известно, куда направляется напавший на полицейского в Подмосковье

Инцидент, о котором идет речь, произошел в подмосковном Ногинске, где ввели план «Сирена» после убийства полицейского. По данным «112», оперативник с помощником спрятались недалеко от тайника с мефедроном, чтобы выяснить, кто придет за наркотиками. В момент появления дилера начался огонь. Как сообщил Telegram-канала Shot, напавший на полицейских сейчас едет по трассе М11 на скорости около 150–200 километров в час.

По факту нападения на полицейских в Подмосковье возбудили уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». На месте инцидента работает группа опытных следователей и криминалистов, которые проводят осмотр. Также принимаются меры по выяснению всех обстоятельств инцидента и ведется розыск причастных к нападению лиц.