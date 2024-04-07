Уникальное судно загорелось во Владивостоке

Единственное в мире судно снабжения ледового класса "Катерина Великая" загорелось во Владивостоке. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

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Сообщается, что площадь пожара составляет 50 кв. м. Пожар произошел во время нахождения судна на техобслуживании на судоремонтном заводе. До этого министерство обороны России анонсировало включение ледокола "Евпатий Коловрат" в состав ВМФ.

На судне в российском регионе произошел пожар

В ведомстве напомнили, что корабль построили на предприятии "Судостроительная фирма "Алмаз"" для Тихоокеанского флота.

"В настоящее время ледокол проходит этап государственных испытаний в морских полигонах на Камчатке", — уточнили в сообщении.

Планируется, что ледокол станет проводником боевых кораблей и судов обеспечения ВМФ в Арктике. Его задача — повысить возможности боевых кораблей в районах со сложной ледовой обстановкой. Как только корабль примут в состав ВМФ, на нем поднимут Андреевский флаг.