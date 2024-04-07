Подозреваемого в нападении на полицейских могли заметить в Твери

В Твери заметили погоню двух полицейских машин с включенными сиренами за неизвестным, управляющим мотоциклом Yamaha. Как сообщает Санкт-Петербурга.

В связи с этим канал напоминает о том, что подозреваемый в нападении на сотрудников полиции в Подмосковье, ехал по трассе М11 как раз в сторону города на Неве. Официального подтверждения этой информации от силовых структур не поступало.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили тайник, в котором лежали около двух килограммов мефедрона. Оперуполномоченный и помощник участкового затаились поблизости, чтобы узнать, кто придет за наркотиком. Когда они заметили дилера, попытались задержать его, но не смогли — тот открыл огонь.

Позднее в МВД подтвердили факт перестрелки. По данным ведомства, один из полицейских до приезда скорой помощи не дожил. Второй находится в реанимации.