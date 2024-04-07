В Ростовской области упал беспилотник

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа упал днем в Матвееве Кургане в Ростовской области, взрывных устройств не обнаружено. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Ростовской области.

"Действительно, сегодня днем в Матвееве Кургане произошло падение БПЛА самолетного типа. На борту взрывных устройств не обнаружено", - уточнили в пресс-службе.

Ранее губернатор региона Василий Голубев сообщал, что 5 апреля восемь человек пострадали в результате детонации взрывного устройства на упавшем БПЛА недалеко от аэродрома в Морозовском районе Ростовской области. Пострадавшие проводили следственные действия на месте падения беспилотников. Раненые были доставлены в районную больницу.