Названо число эвакуированных людей из затопленных районов Орска

Более 2 тысяч человек уже эвакуировано из районов города Орска Оренбургской области, оказавшихся под водой после прорыва дамбы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по региону Андрея Мельникова.

"Спасатели продолжают работы по эвакуации населения из затопленных участков города. Эвакуировано уже более 2 тысяч человек", — сказал Мельников.

По его словам, на данный момент в Орске подтоплено более 4,5 тысяч жилых домов и домовладений.

До этого руководитель Росгидромета Игорь Шумаков предупредил, что пик паводка в Оренбурге ожидается к 10 апреля.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало плотину на реке Урал. По словам местных жителей, в ней на протяжении нескольких дней наблюдалась течь. Теперь дамбу пытаются срочно отремонтировать, а людей из города эвакуируют.