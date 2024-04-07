Названо число пострадавших при атаке на полицейских в Ногинске

Неизвестные злоумышленники напали на полицейских в Ногинске. Пострадали двое сотрудников, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

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Собеседник агентства уточнил, что один силовик убит, второго экстренно госпитализировали. В настоящее время он находится в реанимации.

По предварительным данным, преступник скрылся на мотоцикле.

В Подмосковье введен план «Сирена»

В области объявлен план «Сирена», он предусматривает комплекс специальных мер для розыска и задержания вооруженных и особо опасных преступников.

Напомним, что в последний раз этот план вводили после теракта в «Крокус сити холле».