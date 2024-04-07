В Подмосковье введен план «Сирена»

В Подмосковье преступники убили полицейского
Злоумышленники напали на полицейских в Подмосковье. Один сотрудник правоохранительных органов погиб, пишет ТАСС.
Инцидент произошел в воскресенье, 7 апреля, в Ногинском районе Подмосковья.
После убийства преступники скрылись на мотоцикле.
В области ввели план «Сирена», злоумышленников активно разыскивают.
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По предварительным данным, помощник участкового и оперуполномоченный устроили засаду на наркодилеров в Ногинском районе. Они пытались поймать закладчика. Во время задержания он неожиданно открыл огонь из пистолета.
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