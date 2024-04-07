В Подмосковье введен план «Сирена»

Злоумышленники напали на полицейских в Подмосковье. Один сотрудник правоохранительных органов погиб, пишет ТАСС.

Инцидент произошел в воскресенье, 7 апреля, в Ногинском районе Подмосковья.

После убийства преступники скрылись на мотоцикле.

В области ввели план «Сирена», злоумышленников активно разыскивают.

Полицейская погоня в Подмосковье попала на видео

По предварительным данным, помощник участкового и оперуполномоченный устроили засаду на наркодилеров в Ногинском районе. Они пытались поймать закладчика. Во время задержания он неожиданно открыл огонь из пистолета.