Гусев объявил отбой атаки беспилотников в Воронежской области

В Воронежской области отменен сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал чиновник.

Опасность была объявлена областным МЧС в ночь на 9 апреля, в 1:31. Кроме того, около 4 утра Гусев сообщил об уничтожении силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы беспилотника над Воронежской областью. Также вечером 8 апреля российские средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. В тот же день белгородский губернатор Вячеслав Гладков на оперативном совещании предложил фермерам самостоятельно обороняться от беспилотников.