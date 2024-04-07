Россиянка погибла в Абхазии

Россиянка сорвалась с края скалистого участка автодороги в западной части Абхазии. При падении женщина получила сильные травмы и позже скончалась в медицинском учреждении, рассказал представитель пресс-службы МЧС республики. Об этом пишет РИА «Новости».

Инцидент произошел на 18-м километре шоссе Убыхов возле города Гагра.

«Сигнал о том, что на российская туристка сорвалась вниз со скалы, поступил в 12.13 по московскому времени», — отметил представитель.

По его словам, 40-летняя туристка сильно пострадала при падении с высоты порядка 50 м. Спасатели достали ее, доставили в больницу, но медики не смогли спасти пациентку.

Проводится расследование причин и обстоятельств происшествия.