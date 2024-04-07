Полиция задержала подозреваемых в убийстве с отрезанием ушей под Ростовом

Полиция задержала четверых подозреваемых по делу об убийстве сотрудников сельхозкооператива «Верхоломов» 41-летнего Андрея Ликольда и 52-летнего Юрия Москового. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на источник.

Журналисты отметили, что первоначально правоохранители вели поиски двух человек, которые могли быть причастны к преступлению. Позже выяснилось, что в нем участвовали четверо злоумышленников.

Трое из них были задержаны в ночь с пятницы на субботу, 6 апреля. Они скрывались в одном из населенных пунктов Ростовской области. Четвертого подозреваемого поймали спустя сутки под Волгоградом.

По данным СУ СК по Ростовской области, было возбуждено дело по статье «Убийство». По предварительным данным, мотивом преступления стала личная неприязнь к сотрудникам кооператива.

Напомним, что инцидент произошел неподалеку от одного из хуторов Зимовниковского района Ростовской области. Преступники вызвали Ликольда и Москового на переговоры об участках земли. Мужчины сообщили родным, что скоро вернутся.

Через некоторое время родственники, встревоженные их долгим отсутствием, подняли тревогу и обратились в полицию. В ходе поисков тела агронома и инженера были найдены в реке.

Тело одного из убитых мужчин, в частности, было обнаружено в багажнике затопленного автомобиля. Оно было связано по рукам и ногам, при этом и руки, и ноги были связаны еще и между собой сзади. У жертвы была сломана челюсть, порезы на бедрах и отрезаны уши. Предположительно, перед смертью его пытали.

Другой погибший, судя по резаным ранам на спине и шее, пытался убежать, но был настигнут преступниками.