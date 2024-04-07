Теракт в «Крокусе» оставил сиротами 7 детей из Подмосковья

После теракта в «Крокусе» семь детей из Подмосковья остались без родителей, еще 13 до сих пор находятся в госпитале. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

После теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» оказалось, что в некоторых семьях погибли оба родителя.

«У нас погибло 20 человек. Семь детей остались без родителей, еще 13 до сих пор находятся в госпитале», — сказал губернатор.

По его словам, врачи оказали помощь «порядка 70 жителям только Московской области».

Губернатор считает, что основное внимание региональные власти должны уделить семьям, особенно детям, ставшим сиротами. Им окажут всестороннюю поддержку.

«Мы знаем, где живут эти дети, мы знаем с кем они живут и в чем нуждаются», — добавил Воробьев.

Вечером 22 марта был совершен теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл». Погибли 145 человек, более 500 пострадали.