В Башкирии обнаружили рюкзаки пропавших подростков

Рюкзаки подростков, пропавших неделю назад в Уфе, обнаружены на одном из деревьев. Об этом говорится в сообщении, распространенном правительством республики.

"В ходе розыска удалось найти рюкзаки ребят, висящие на дереве. В них находились все вещи, кроме мобильников", - отмечается в сообщении.

По информации правительства республики, данные сотовых операторов показали, что телефоны подростков были выключены в точке, где находились рюкзаки, с небольшой разницей по времени. Поиск пропавших детей продолжается восьмой день.

Подростки днем 30 марта отправились в поход в сторону детского лагеря "Чайка" в Октябрьском районе Уфы. Вскоре несовершеннолетние перестали выходить на связь.

Оперативный штаб по поиску подростков развернут на базе Центра образования №40 в Октябрьском районе Уфы.