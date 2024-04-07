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В Башкирии обнаружили рюкзаки пропавших подростков

Рюкзаки подростков, пропавших неделю назад в Уфе, обнаружены на одном из деревьев. Об этом говорится в сообщении, распространенном правительством республики.

В Башкирии обнаружили рюкзаки пропавших подростков
© РИА Новости
"В ходе розыска удалось найти рюкзаки ребят, висящие на дереве. В них находились все вещи, кроме мобильников", - отмечается в сообщении.

По информации правительства республики, данные сотовых операторов показали, что телефоны подростков были выключены в точке, где находились рюкзаки, с небольшой разницей по времени. Поиск пропавших детей продолжается восьмой день.

Подростки днем 30 марта отправились в поход в сторону детского лагеря "Чайка" в Октябрьском районе Уфы. Вскоре несовершеннолетние перестали выходить на связь.

Оперативный штаб по поиску подростков развернут на базе Центра образования №40 в Октябрьском районе Уфы.