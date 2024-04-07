Глава МЧС РФ Александр Куренков, находящийся в Оренбургской области, охарактеризовал ситуацию с наводнением в городе Орске как «критическую». Об этом пишет РИА «Новости».

В Оренбургской области на фоне рекордного паводка 4 апреля был введен режим чрезвычайной ситуации. В регион были для ликвидации последствий природной катастрофы направлены подразделения МЧС из Пермского края, Московской и Кировской областей, из Волжского и Ногинского спасательных центров.

«Критическая ситуация сложилась в городе Орске, где произошло разрушение защитных сооружений на реке Урал. В результате этого оказались подтопленными 4 518 жилых домов и 4 587 приусадебных участков», — подчеркнул Куренков.

Министр уточнил, что паводок в Оренбургской области отнесен к чрезвычайной ситуации федерального характера.

Глава ведомства отметил, что спасатели и волонтеры эвакуировали из затопленных районов свыше 4 тыс. человек, в том числе 885 детей. В Орске для их приема развернуты 11 пунктов временного размещения на более чем 8 тысяч мест. В них находится 510 человек, в том числе 116 детей.

Орский НПЗ приостановил работу

Ранее мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщил, что ситуация с паводком в Оренбурге остается критической. Он добавил, что вода прибывает, и в ближайшие дни ее уровень будет только расти.