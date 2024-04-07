Орский НПЗ приостановил работу

В Орске приостановили работу нефтеперерабатывающего завода на фоне рекордного паводка. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ПАО «Орскнефтеоргсинтез».

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В Оренбургской области с 4 апреля действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. 5 апреля в Орске прорвало введенную в строй в 2010 году защитную насыпную дамбу.

«В связи с аномальным паводком, во избежание экологических рисков и в целях соблюдения техники безопасности, связанной, в первую очередь, с безопасностью труда на производстве, работа Орского нефтеперерабатывающего завода временно приостановлена», — уточнил представитель компании.

По данным агентства, «Орскнефтеоргсинтез» — крупнейший актив «ФортеИнвеста», годовая мощность промышленной площадки составляет 6 млн тонн нефтепродуктов. Переработка нефти осуществляется по топливному варианту. Предприятие выпускает около 30 видов продукции.

Ранее сообщалось, что прорывы на дамбе произошли из-за несвоевременно принятых мер по содержанию гидротехнического сооружения. СК возбудил уголовное дело по статьям «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ» и «Халатность».