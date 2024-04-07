Власти Орска назвали количество умерших в дни наводнения

Четыре человека скончались в Орске, где произошел прорыв дамбы, вызвавший крупное наводнение. В мэрии города заявили, что смерть людей не связана с ЧП, передает РИА Новости.

«Погибли 4 человека. У двоих был сердечный приступ, у одного — естественная смерть, еще один совершил суицид», — сказали в мэрии.

Там отметили, что погибших в результате подтоплений не зафиксировано.

Ранее власти сообщали, что в Орске погибли двое пожилых мужчин, тела обнаружили в частных домах.

В пятницу в Орске прорвало дамбу на реке Урал, началась массовая эвакуация из Старого города. Возбуждено дело по статьям «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ» и «Халатность».

В воскресенье замглавы МЧС РФ назвал ситуацию в Оренбургской области сложной. Сейчас в городе работает более 700 спасателей.