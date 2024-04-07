В зоне подтопления в Оренбурге находятся 403 жилых дома 1726 приусадебных участков. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области. По ее информации, 889 человек были эвакуированы, в том числе 229 детей.

«В Оренбурге подтоплено 403 жилых дома, 1726 приусадебных участков», — написала пресс-служба губернатора и правительства региона в telegram-канале.

Там отметили, что эвакуированы 889 жителей, в том числе 229 детей.

По информации правительства, в пунктах временного размещения находится 90 человек. В центральной зоне Оренбуржья были подтоплены 25 населенных пунктов в Соль-Илецком городском округе, Александровском, Акбулакском, Илекском, Оренбургском, Октябрьском, Переволоцком и Сакмарском районах.

Ранее правительство региона сообщило, что из затопленных районов Орска эвакуировали 1164 человека, в том числе 336 детей. По данным мэрии Орска, ситуация с паводком становится хуже: уровень воды в реке Урале поднялся еще на 28 сантиметров.