На ответственных за пожарную безопасность в "Крокусе" завели дело

Следственный комитет России после теракта в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске возбудил уголовное дело о халатности. Сейчас сотрудник, ответственный за пожарную безопасность в концертном зале, и начальник пожарной команды находятся под подпиской о невыезде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по статье 293.

Оно связано с возможными нарушениями требований пожарной безопасности, которые могли усугубить ситуацию после поджога концертного зала террористами, уточнил собеседник агентства.

По словам очевидцев, в концертном зале после его поджога террористами не сработали системы автоматического пожаротушения и дымоудаления. Также не включилось аварийное освещение. А материалы, которыми были отделаны стены зрительного зала, быстро воспламенились и при горении выделяли ядовитый дым.

Владелец здания данную информацию опровергал.

Напомним, площадь пожара при теракте в "Крокус Сити Холле" составила почти 13 тысяч квадратных метров.