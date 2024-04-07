Глава Курганской области рекомендовал жителям эвакуироваться из-за паводка

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рекомендовал жителям более 50 населённых пунктов из зоны подтопления эвакуироваться.

«Прогноз по паводку в связи с растущими сбросами соседей резко ухудшается. Так, по Кургану уже ожидается уровень воды выше 9 метров с возможным достижением уровня 1994 года», — цитирует его РИА Новости.

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