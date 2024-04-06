После нового прорыва дамбы вода начала затапливать Орск

Прорыв дамбы произошел в районе улицы Борисоглебской в Орске Оренбургской области, вода стремительно поступает в город. Об этом заявил журналистам глава Орска Василий Козупица.

"Ситуация осложняется. Сначала произошло перетекание, затем прорыв дамбы в районе улицы Борисоглебской. Вода стремительно поступает в город. Прошу всех, учитывая печальный опыт Старого города, - сложно будет эвакуироваться. Прошу эвакуироваться своевременно", - сказал Козупица, видео с которым приводится в Telegram-канале местного издания "Урал56.ру".