СМИ: в Орске снова прорвало дамбу
В Орске Оренбургской области воды Урала прорвали защитную дамбу в районе улицы Борисоглебской в поселке Никель. По данным очевидцев, вода прибывает очень быстро. Об этом пишет Orsk.ru.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Напомним, что в Оренбургской области наблюдается рекордный паводок. Река Урал вышла из берегов и затопила ряд населенных пунктов региона.
Названа причина прорыва дамбы в Орске
Особенно пострадал город Орск. В пятницу, 5 апреля, река в двух местах прорвала дамбу и затопила старую часть города.
По данным на 18:00 мск, в Орске подтопило свыше 4,4 тыс. домов. Спасатели продолжают эвакуацию, вывозят жителей на катерах и лодках.
По факту разрушения дамбы СК РФ возбудил сразу два уголовных дела. Оказалось, что специалисты уже неоднократно проверяли сооружение, выявляли нарушения и выносили представления ответственным лицам.