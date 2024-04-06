Топ-менеджер «Телеспорт груп» отправлен под домашний арест за мошенничество

Гагаринский районный суд отправил под домашний арест владельца крупнейшего в стране оператора на рынке спортивного маркетинга «Телеспорт груп» Петра Макаренко за мошенничество в особо крупном размере. Об этом в субботу, 6 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

Дело в отношении Макаренко возбуждено «по факту мошеннических действий, связанных с трансляцией спортивных мероприятий». Под домашним арестом обвиняемый будет находиться 30 суток, то есть до 4 мая.

В этот же день Басманный суд Москвы арестовал генерального директора группы компаний «Пикет» Андрея Есипова. Его также обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.