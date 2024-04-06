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Ростовские власти опровергли данные ГУР Украины о подрыве нефтепровода в Азове

Информация Главного управления разведки (ГУР) МО Украины об ударе по нефтепроводу в Ростовской области является фейком. Данные сведения опроверг представитель региональных властей Юлия Насулина, сообщает РИА Новости

В Ростове опровергли данные ГУР Украины о подрыве нефтепровода в Азове
© Lenta.ru
«Информация об ударе не подтвердилась. Это фейк», — заявила представитель.

Украина взяла ответственность за подрыв нефтепровода в российском регионе

Отмечается, что утром 6 апреля на сайте украинского разведывательного ведомства была опубликована информация о подрыве нефтеного трубопровода в Азове.

Ранее в Азове произошел пожар. Уточняется, что очевидцы сняли на видео мощный пожар на полимерном заводе, который возник из-за загоревшихся на предприятии поддонов.

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