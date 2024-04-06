$92.42+0.11100.13+0.06
Войти в почту

Отсидевший год российский ученый получил извинения за обвинения в убийствах

Прокуратура Москвы принесла официальные извинения ученому-гидрологу Александру Цветкову за незаконные обвинения в серии расправ 20-летней давности. Об этом сообщила в своем Telegram-канале член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева.

Отсидевший год российский ученый получил извинения за обвинения в убийствах
© РИА Новости

По ее словам, извинения за моральный вред получены от имени государства.

11 декабря 2023 года Замоскворецкий суд Москвы отменил арест и отпустил домой Цветкова, который почти год провел в СИЗО. Его задержали в аэропорту Домодедово после возвращения из очередной экспедиции из-за 55-процентного совпадения его лица, выявленного искусственным интеллектом, с фотороботом реального преступника.

Ученого обвинили в расправе над тремя людьми, совершенной в августе 2002 года на территории Москвы. Его коллеги направили обращение, в котором назвали Цветкова несклонным к насилию и сообщили, что в указанные даты он был в экспедиции в Костромской и Вологодской областях и никак не мог оказаться на местах совершения преступлений.

Происшествия
Ева Меркачева
Александр Цветков
Аэропорт Домодедово
Совет по правам человека
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости