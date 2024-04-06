Финнадзор выявил растрату при строительстве дамбы в Орске

Подрядчика, отвечающего за строительство дамбы в Орске, проверяли на растрату бюджетных средств. Нарушения нашел Финнадзор, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на портал судебных и нормативных актов РФ.

«В 2013 году управление Финнадзора установило нарушения в виде завышения объема представленных к оплате работ и настаивало на том, что произошла растрата бюджетных денег. Информация опубликована на портале судебных и нормативных актов РФ», — сообщает РЕН ТВ.

Названа причина прорыва дамбы в Орске

Отмечается, что на строительство дамбы в Орске выделили 932 млн рублей. Об этом говорится в постановлении правительства Оренбургской области от 2010 года. Генподрядчиком строительства была компания «Спецстрой-3».

Издание Ural56.ru называет сумму в 870 млн рублей и пишет, что в 2014 году Финнадзор выдал предписание заказчику – ГУП «Облжилкомхоз», чтобы компания взыскала со «Спецстроя-3» необоснованно израсходованные деньги.

Предписание было основано на проведенной в ходе проверки экспертизы, которая установила обстоятельства необоснованного расходования денежных средств (оплата работ, которые в реальности не выполнялись). Речь шла о сумме 51,2 млн рублей.

ГУП «Облжмлкомхоз» оспорил предписание службы. Суды встали на сторону ГУП и признали предписание Финнадзора незаконным.

Ранее сообщалось, что Гостехнадзор также выявлял нарушения при содержании дамбы. Сегодня из-за обрушения плотины в Орске возбудили уголовное дело по статьям «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ» и «Халатность».