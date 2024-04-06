Медведев классифицировал соучастников теракта в «Крокус Сити Холле»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев привел в своем Telegram-канале перечень соучастников теракта в «Крокус Сити Холле».

Политик напомнил, что в уголовном праве принято выделять соучастие в совершении преступления, когда несколько лиц умышленно участвуют в его совершении. По его мнению, всех участников можно разделить на три группы: исполнители, организаторы и пособники.

Суд арестовал трех новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе».

Медведев заметил, что с исполнителями все понятно: они пойманы, с ними проводятся следственные действия. Он добавил, что они не являются религиозными фанатиками, они «примитивные наёмные убийцы, нанятые за относительно небольшие деньги и обученные стрелять».

По его словам, организаторы пока прячутся в тени ИГ* (Исламского государства, запрещенная в России террористическая организация). Вместе с тем, уточнил он, с высокой долей вероятности ответственность за теракт должны нести украинские официальные лица.

«Именно в их уродливом мозгу родилась идея компенсировать неудачи на фронте терактами, что, впрочем, неудивительно. Они должны будут ответить или по закону, или иначе. Так, как разбираются с террористами во всём мире. Без срока давности», — подчеркнул Медведев.

Круг пособников, заметил зампреда Совбеза, очень большой. В него входят все, кто давал имущество, деньги, организовывал перемещение, учил стрелять

Кроме того, отметил Медведев, есть еще и международные спонсоры террористов, среди которых — высшие должностные лица стран НАТО, в том числе, президент Франции Эммануэль Макрон. По его оценке, действия и высказывания французского лидера вполне могут быть квалифицированы как пособничество теракту 22 марта.

Зампред Совбеза РФ резюмировал, что прощения спонсорам не будет, им не удастся прикрыться иммунитетами.