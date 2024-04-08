Мощное землетрясение произошло в Японии

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на юге японской префектуры Миядзаки, сообщает национальное метеорологическое управление страны. Толчки ощущались на острове Кюсю. Эпицентр катаклизма залегал на глубине 40 километров.

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Это произошло примерно в 10:25 по местному времени. Информации о пострадавших или разрушениях нет. Угроза цунами в регионе не объявлялась.

4 апреля землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов префектуры Фукусима в Японии. Угроза цунами в регионе не объявлялась. Информации о жертвах и разрушениях нет. Очаг катаклизма залегал на глубине 40 километров. Подземные толчки ощущали жители 19 префектур, в том числе небольшое колебание почувствовали в столице — Токио.

На следующий день в американском штате Нью-Джерси произошло землетрясение магнитудой 4,8, подземные толчки ощущались в соседнем Нью-Йорке. Эпицентр толчков находился в 5,5 км к северо-западу от района Лебанон, очаг залегал на глубине 1 км.

Число погибших при серии землетрясений в Японии выросло до 168

Землетрясение прервало заседание Совета Безопасности ООН, которое проходило в здании штаб-квартиры организации в Нью-Йорке. Спустя непродолжительное время заседание продолжилось. Генконсульство России в Нью-Йорке провело эвакуацию посетителей диппредставительства из-за ощущавшихся в мегаполисе подземных толчков.