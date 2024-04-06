В Марий Эл паводковые воды разрушили дамбу

В Куженерском районе республики Марий Эл разрушилась дамба пруда в деревне Пекейсола, но жителям ничего не угрожает.

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По факту разрушения дамбы паводковыми водами начала проверку прокуратура. Сейчас на месте ЧП работают представители ведомства. Резкий подъем уровня пруда начался "из-за таяния выпавших накануне осадков".

"Трубы, обеспечивающие сброс, не справились с возросшими объемами паводковых вод", - прояснили в прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что сейчас угрозы подтопления жилых зданий нет, место обрушения дамбы огорожено.