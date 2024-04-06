$92.42+0.11100.13+0.06
Войти в почту

Прокуратура показала кадры с места обнаружения тела младенца в московском парке

Сотрудники правоохранительных органов продолжают осматривать место обнаружения тела новорожденной девочки в столичном Кусковском лесопарке. Об этом в субботу, 6 апреля, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Прокуратура показала кадры с места обнаружения тела младенца в московском парке
© Пресс-служба Прокуратуры Москвы

По ее словам, работу правоохранителей контролирует заместитель Перовского межрайонного прокурора Дмитрий Беспалов.

© Пресс-служба Прокуратуры Москвы

Завернутое в пакет тело младенца было обнаружено в столичном парке 6 апреля.

18 и 19 марта на насосной станции в Новой Москве нашли тела двух новорожденных девочек. На голове одного из младенцев криминалисты обнаружили рану. По данным фактам СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Происшествия
Дмитрий Беспалов
Горячая новость
Москва