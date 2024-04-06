Прокуратура показала кадры с места обнаружения тела младенца в московском парке

Сотрудники правоохранительных органов продолжают осматривать место обнаружения тела новорожденной девочки в столичном Кусковском лесопарке. Об этом в субботу, 6 апреля, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

© Пресс-служба Прокуратуры Москвы

По ее словам, работу правоохранителей контролирует заместитель Перовского межрайонного прокурора Дмитрий Беспалов.

© Пресс-служба Прокуратуры Москвы

Завернутое в пакет тело младенца было обнаружено в столичном парке 6 апреля.

18 и 19 марта на насосной станции в Новой Москве нашли тела двух новорожденных девочек. На голове одного из младенцев криминалисты обнаружили рану. По данным фактам СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».